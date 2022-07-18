Фриланд прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"

КИЕВ. 18 июля. УНН. Вицепремьер Канады Христя Фриланд заявила, что считает сложным, но правильным решение Канады вернуть турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции. Об этом Фриланд сказала после участия во встрече министров финансов G20 в Индонезии, передает УНН.

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"Для Канады это решение было очень сложным, и я понимаю обеспокоенность Украины по этому поводу, но так следовало сделать", - отметила Фриланд.

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Она также заявила, что возвращение турбины было критически важным для Германии.

"От наших немецких союзников Канада ясно услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", - добавила Фриланд.

Она обратила внимание на то, что и США публично поддержали это решение, отметив, что это важный сигнал.

"Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долл. финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия путину", - сказала она.

Напомним

1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля.

Позже правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому" для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.