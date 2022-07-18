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Трюдо: мир должен оставаться единым в поддержке Украины

Трюдо: мир должен оставаться единым в поддержке Украины

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как пишут в офисе главы канадского правительства, единство глобального сообщества в поддержке Украины критически важно для победы над россией, передает УНН.

Цитата

“Премьер-министр подтвердил постоянную значительную поддержку Канадой Украины в ее противостоянии российской агрессии. Руководители обсудили важность сохранения крепкого единства среди союзников и дальнейшего повышения цены для россии из-за ее незаконного и неоправданного вторжения в Украину”, - говорится в заявлении.

Детали

Как отмечается, собеседники обсудили “постоянную поддержку Канадой Украины и работу с партнерами-единомышленниками по реагированию на широкие глобальные последствия российской незаконной и неоправданной войны”.

“Лидеры решительно осудили российские постоянные, неизбирательные и устрашающие обстрелы гражданских и гражданской инфраструктуры в Украине”, - добавили в ведомстве.

Также Трюдо “отметил мужество украинского народа в совместной защите своего государства и свободы”.

“Премьер-министр отметил лидерство президента в защите Украины и наших общих демократических ценностей”, - говорится в сообщении.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против россии.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина
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