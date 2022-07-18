Трасс заявила, что готова встретиться с путиным на G20

КИЕВ. 18 июля. УНН. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом рф владимиром путиным на G20, другие кандидаты на теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским диктатором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

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"Я была готова осадить сергея лаврова. И я готова сказать непосредственно владимиру путину и вызвать его на разговор с участием таких великих стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - заявила Трасс.

Детали

При этом заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах, а глава Комитета палаты общин Тому Тугендхат отмечает, что пока неправильно садиться за стол переговоров.

Бывший заместитель министра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок не хочет тратить на переговоры время, а бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

Напомним

Министерка МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что будет баллотироваться на должность премьер-министра страны, которую ранее занимал Борис Джонсон.