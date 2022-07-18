Минобороны россии впервые назвало имя командующего группой войск рф "восток" в Украине

КИЕВ. 18 июля. УНН. Минобороны рф впервые назвало имя командующего российской группы войск "Восток", что берет участие в войне против Украины. Это генерал-лейтенант рустам мурадов, пишет УНН.

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"На командном пункте командующий группировкой "восток" генерал-лейтенант рустам мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", — говорится в сообщении минобороны рф.

Детали

мурадов родился в 1973 году в Дагестане, по национальности табасаранец. В 2016 году был представителем рф в СЦКК (Совместный российско-украинский центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) на Донбассе, в 2017-м — военный советник в Сирии.

С конца 2018 года мурадов является заместителем командующего войсками южного военного округа вооруженных сил россии, в 2020-м получил звание генерал-лейтенант.

В феврале 2022 года мурадов попал под персональные санкции Европейского Союза.

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