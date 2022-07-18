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ЕС увеличивает помощь Украине в рамках фонда на оборону до 2,5 млрд евро

ЕС увеличивает помощь Украине в рамках фонда на оборону до 2,5 млрд евро

КИЕВ. 18 июля. УНН. Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, доведя общий объем такой помощи до 2,5 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет УНН.

Цитата

"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Поддержка ЕС военным оборудованием для Вооруженных сил Украины сейчас составляет 2,5 миллиарда евро. Европа поддерживает Украину", - написал Мишель в Twitter.

Справочно

2 декабря Совет Европейского Союза принял окончательное решение о создании практического сотрудничества с Украиной в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира (European Peace Facility, EPF).

Новый финансовый механизм Евросоюза открывает для третьих стран, в частности, перспективы привлечения финансовых ресурсов для укрепления институциональных оборонных способностей государства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, оружие, Украина, оборона, помощь
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