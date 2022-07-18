Война в Украине может стать "замороженным конфликтом" - экс-командующий НАТО

КИЕВ. 18 июля. УНН. Война в Украине может завершиться через 4-6 месяцев, при этом ситуация по окончании боевых действий, возможно, окажется близкой к итогам Корейской войны, считает бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Deutche Welle.

Детали

Ставридис отметил, что конец войны в Украине, скорее всего, будет развиваться по корейскому сценарию: перемирие, создание милитаризованной зоны между двумя сторонами, продолжающаяся враждебность и "замороженный конфликт". Он назвал "крайне очевидным", что военное противостояние "захлебнулось с обеих сторон".

Как заметил экс-командующий силами НАТО, военные планы президента россии владимира путина оказались не особенно эффективными, ведь диктатору удалось захватить лишь небольшие территории по сравнению с масштабными намерениями в начале вторжения в Украину.

Он добавил, что "украинцы оказывают сильное сопротивление", но никто не может выдержать продолжающегося многие месяцы военного конфликта.

Добавим

Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и завершилась перемирием между Северной и Южной Кореей, при этом официальный мирный договор до сих пор не был подписан и формально обе страны все еще находятся в состоянии войны.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что закончить войну, которую начала рф, до конца этого года вполне возможно, если украинские партнеры будут продолжать помогать.