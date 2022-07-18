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У Зеленского "очень ожидают" объявление комиссией имени победителя конкурса на главу САП

У Зеленского "очень ожидают" объявление комиссией имени победителя конкурса на главу САП

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Офисе Президента очень ожидают объявления конкурсной комиссией имени победителя конкурса на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, передает УНН.

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“Все дело в руках конкурсной комиссии. Президент дал четкий сигнал в своем обращении вчера, и мы очень-очень сильно ожидаем, что эта комиссия в конце концов сможет положительно завершить свою работу, установив результат конкурса”, – отметил Смирнов.

Детали

Он объяснил, что Офис Президента не влияет на ускорение этого процесса. Юридически, для финализации результатов этого конкурса необходимо, чтобы собралась конкурсная комиссия и постановила результаты, фактически объявила баллы по конкурсантам, участвовавшим в этом конкурсе, отметил Смирнов.

Отметим, что Офис Генерального прокурора объявил, что следующее заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре состоится 19 июля.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП и поручил активизировать процедуру для отбора главы НАБУ.

Источник: УНН
Теги: САП, Офис президента Украины
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