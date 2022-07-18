Новости: Политика
18 июля 2022, 15:10 • Тоня Туманова • 55305
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За – 327 нардепов", - написал Гончаренко.
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Ранее
Украина официально вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участниц Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.
Источник: УНН
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