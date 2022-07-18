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Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За – 327 нардепов", - написал Гончаренко.

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Ранее

Украина официально вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участниц Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

Источник: УНН
Теги: ВР, СНГ, Украина
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