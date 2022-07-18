Турция заявила о согласовании общих принципов "зернового коридора" из Украины

КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласован план и общие принципы перевозки украинского зерна по морю, очередная встреча вероятна на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на Yeni Şafak.

Акар затронул вопрос "урегулирования зернового кризиса, затронувшего весь мир". Напомнив, что 13 июля в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча между военными делегациями министерств обороны Турции, рф и Украины и делегацией ООН, Акар сообщил, что в рамках встречи военные делегации Украины и рф впервые собрались за одним столом с членами ООН.

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"План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих началах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный имплементационный план. Встреча, вероятно, состоится на этой неделе", - сказал Акар.

По его словам, "в этом контексте есть основные технические вопросы, такие как создание операционного центра в Стамбуле, совместный контроль в пунктах выхода и прибытия в портах, обеспечение безопасности судоходства на перевалочных путях".

Дополнение

13 июля в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.