Официально: Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции, передав соответствующие документы заместителю Генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге. Об этом сообщила Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в Twitter, передает УНН.
Цитата
«Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина – 36-е государство-участник этого знакового договора», - написала она.
Справка
Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы относительно предотвращения насилия против женщин и домашнего насилия, открытое для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Конвенция охватывает ряд мер по предотвращению и противодействию насилию, защите его жертв, преследованию и наказанию обидчиков.
Документ признает насилие в отношении женщин и нарушением прав человека, и видом дискриминации; устанавливает четкую связь между достижением равноправия между женщинами и мужчинами и искоренением насилия над женщинами. Уголовным преступлением признается сексуальное домогательство дома, на работе, в транспорте, на улице или где-либо, а также физическое или психическое насилие, принудительные аборты, стерилизация и принудительный брак.
Дополнение
18 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями".
Уже 20 июня украинский парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.