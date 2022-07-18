ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине около 5 млн евро на термомодернизацию

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине") между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Об этом в своем телеграмм-канале заявила глава партии “Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Цитата

"ВР проголосовала за ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Соглашения о предоставлении инвестиционного гранта (Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, ратификация предусматривает получение грантовой помощи от Европейского инвестиционного банка в размере около 5 000 000 евро на реализацию Проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине", который будет направлен на термомодернизацию около 1000 общественных зданий в Украине, в том числе школ, культурных центров, детских садов и больниц.

Дополнение

Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №6485, которым предусматривается введение комплексной термомодернизации зданий.