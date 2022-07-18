Предоставление полякам особого статуса: Рада включила в повестку дня законопроект Зеленского

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале, передает УНН.

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"Апдейт по законопроекту об особых гарантиях для граждан Польши! Сегодня Рада включила его в повестку дня и сократила сроки. Голосование в первом чтении состоится не сегодня", - написал Гончаренко.

Детали

Ранее в Офисе Президента сообщали, что в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии россии и с учетом принципа взаимности законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта 2022 года в Законе Республики Польша "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны".

В разработанном по инициативе Главы Украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".

Также сообщается, что Зеленский подписал указ № 484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного отличия "Город-спаситель".