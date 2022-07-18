Возобновление переговоров с рф возможно только после ее поражения на фронте – Кулеба

КИЕВ. 18 июля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы. Об этом он сообщил в интервью Forbes, передает УНН.

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"Статус мирных переговоров – это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился только способ их достижения". Способ по фронтальной атаке на Украину с целью одномоментного уничтожения был изменен на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной – уничтожить нас", - сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что каждым таким заявлением россияне демонстрируют не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели этой операции – уничтожения Украины.

"Никаких переговоров о мире по состоянию на данный момент нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается", - сообщил Кулеба.

Также он прокомментировал заявление главы делегации, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что переговоры могут вернуться в конце августа, когда Украина изменит ситуацию на карте боевых действий.

"Давайте сначала изменим ситуацию на фронте, а потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции.

"Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение россии. Он очень четко прокоммуницировал это с лидерами намекавших на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали об этом говорить", - добавил Кулеба.

Дополнение

Ранее Кулеба сообщал, что между Украиной и россией нет никаких переговоров.