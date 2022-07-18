В Украине хотят запретить географические названия, связанные с рф: Рада сделала первый шаг

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект №7253, запрещающий предоставлять географическим объектам названия, связанные с россией и ее деятелями. "За" проголосовало 253 нардепа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Законопроект предлагает запретить присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятники, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины на временно оккупированных территориях Украины или находились на территории государства-оккупанта и стали жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

Кроме того, народные депутаты поддержали предложение сократить наполовину сроки подачи предложений и поправок для подготовки ко второму чтению законопроекта.

Дополнение

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией.