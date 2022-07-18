Создание ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров: в ВР зарегистрировали постановление

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Верховную Раду внесли постановление об образовании Временной специальной комиссии ВР по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

В пояснительной записке сообщается, что задачей проекта постановления является создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения для подготовки и предоставления на рассмотрение Верховной Рады Украины, в установленном порядке, законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за получением и использованием международной материально-технической помощи (в частности, вооружения), а также с целью проведения парламентских слушаний относительно случаев нарушения принципов законности, справедливости и прозрачности использования такой помощи.

Ранее

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания Временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля за использованием оружия от партнеров.

Дополнение

Соединенные Штаты серьезно относятся к защите американских технологий, заявила 12 июля заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Она выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранение поставленных в США систем оружия и не допустит их попадания в третьи страны.