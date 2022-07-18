"Газпром" объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу через "Северный поток"

КИЕВ. 18 июля. УНН. Российский энергетический гигант "Газпром" объявил о форс-мажоре на поставку газа в Европу по крайней мере одному крупному клиенту, согласно письму от "Газпрома", который усилит опасения Европы относительно дефицита топлива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо компании, сообщает УНН.

Детали



В письме датированном 14 июля сказано, что "Газпром", являющийся монополистом на экспорт российского газа по трубопроводам, не может выполнить свои обязательства по поставке из-за "чрезвычайных" обстоятельств. При этом компания не уточняет, что это за обстоятельства.



По предварительным данным, речь идет о снабжении газопроводом Северный поток-1 – основной маршрут поставок в Германию. Ссылка на "форс-мажорные обстоятельства" используется, когда компания не в состоянии выполнять свои обязательства по независимым от нее причинам.

В агентстве подчеркивают, что такое заявление Газпрома, вероятно, приведет к эскалации напряжения между Европой и рф.

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Контекст

Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения об "исключении из санкций" будут воспринимать в москве как "проявление слабости".

С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам. Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.