Зеленский внес в ВР постановление об увольнении Баканова

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

Так, Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Отмечается, что 18 июля постановление передано на рассмотрение руководству ВР.

Добавим

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

По словам главы государства, такие решения были приняты из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии.

На место Венедиктовой Зеленский назначил Симоненко Алексея Юрьевича.

Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.