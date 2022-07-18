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Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС - Кулеба

Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС, однако его не раскроют. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes, передает УНН.

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"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу. Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас", – сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что если озвучить дедлайн, то можно так напугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины.

"Даже если мы будем на 120% соответствовать всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата продемонстрировал, что мы умеем это делать", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию в полном соответствии с правилами ЕС, она может это сделать гораздо быстрее.

23 июня Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

1 июля президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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