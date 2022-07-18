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Первая леди Украины выступит перед Конгрессом США

Первая леди Украины выступит перед Конгрессом США

КИЕВ. 18 июля. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская выступит с речью в Конгрессе США в среду, сообщила канцелярия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает УНН.

Детали

Американские законодатели примут Зеленскую, супругу президента Украины Владимира Зеленского, в 11:00 (15:00 по Гринвичу), говорится в заявлении офиса Пелоси в понедельник.

Кроме того, "Голос Америки" пишет, что первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Госдепартамент США на встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Источник: УНН
Теги: США, конгресс, Елена Зеленская
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