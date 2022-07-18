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Ирина Венедиктова отказывается признать отстранение

Ирина Венедиктова отказывается признать отстранение

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 18 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отказывается быть отстраненной. Она заявила, что процедура увольнения генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом. Об этом сама политика написала в Facebook.

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"Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением президента Зеленского о моем отстранении. Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине – не время", - заявила она.

Детали

Венедиктова в своем сообщении отметила, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности, где продемонстрировала хорошие результаты работы, и удалось объединить юридическую, профессиональную, уголовно-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины.

Напомним

Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.

Источник: УНН
Теги: Генпрокурор
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