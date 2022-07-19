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Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины

Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня новостями разошлась фотография парня из Мариуполя, который вышел на улицу города с украинским флагом. Вышел к остаткам здания драмтеатра, разрушенного российскими войсками. Это было очень смело. И я хочу поблагодарить его за этот поступок", - сказал Зеленский в своем обращении.

Детали

Президент отметил, что этот парень – один из многих украинцев, ожидающих возвращения Украины и которые ни при каких обстоятельствах не примут оккупацию.

"Россия держит большинство из них в информационном вакууме. Ежедневно забрасывает оккупированные территории новой ложью об Украине и о наших действиях. Но несмотря на пропаганду и запугивание люди не только не забывают об Украине, но и демонстрируют, что они действительно думают и чего стремятся ", – отметил Зеленский.

Напомним

Первая леди Украины выступит перед Конгрессом США.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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