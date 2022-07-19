КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения среди чиновников СБУ. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что о важной новости по Службе безопасности Украины. В ведомстве проходит кадровая ревизия Службы.

Цитата

"Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы.

Напомним

Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.