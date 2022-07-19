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Зеленский анонсировал кадровые изменения среди чиновников СБУ

Зеленский анонсировал кадровые изменения среди чиновников СБУ

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения среди чиновников СБУ. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что о важной новости по Службе безопасности Украины. В ведомстве проходит кадровая ревизия Службы.

Цитата

"Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы.

Напомним

Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Владимир Зеленский
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