Новости: Политика
19 июля 2022, 01:16 • Юрий Свиридюк • 23280
ВСУ удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов
Владимир Зеленский
Источник: Сайт ОП
КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов, пишет УНН.
Детали
По словам Президента, сегодня удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков.
Цитата
"И с ними всеми – со всеми, где есть люди, – мы должны поддерживать информационную связь’связь. Настолько, насколько это возможно", - говорится в обращении.
Напомним
Зеленский призвал украинцев доносить правдивую информацию до людей на оккупированных территориях.
Источник: УНН
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