Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,66 0,2472 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт
В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
21840

Первая леди Украины встретилась с госсекретарем США в Вашингтоне

Первая леди Украины встретилась с госсекретарем США в Вашингтоне

Елена Зеленская и Энтони Блинкен

Источник: Facebook\ Олена Зеленська

КИЕВ. 19 июля. УНН. Жена президента Украины Елена Зеленская провела встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН.

Детали

Украинская первая леди опубликовала в своем Facebook фотографии встречи и сообщила, что прибыла в США по приглашению Джилл Байден - супруги президента Джо Байдена.

"Мирно летают пассажирские самолеты, люди не пугаются сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где все это возможно", - пишет о поездке Зеленская.

О встрече с Блинкеном она сообщает так: "Его позиция относительно того, что цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем пути", остается неизменной".

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что 20 июля Зеленская выступит с обращением к американскому конгрессу.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интерв’ю итальянскому изданию Corriere della Sera, где рассказала о роли соцсетей в распространении правды о войне в Украине и борьбе с российскими фейками.

Источник: УНН
Теги: США, Елена Зеленская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.