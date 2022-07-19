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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Генпрокурора Венедиктовой

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Генпрокурора Венедиктовой

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора, сообщает УНН со ссылкой на ВР.

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"Согласно пункту 25 части первой статьи 85 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: дать согласие на увольнение Президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны с должности Генерального прокурора", - говорится в проекте постановления.

Добавим

Проект постановления направлен на рассмотрение Комитета.

Напомним

17 июля Владимир Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Источник: УНН
Теги: ВР, Генпрокурор
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