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Генсек ООН обсудил с Зеленским "зерновой коридор" Черным морем

Генсек ООН обсудил с Зеленским "зерновой коридор" Черным морем

КИЕВ. 19 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским разблокирование экспорта украинского продовольствия по Черному морю, переговоры о чем ведутся и с рф. О разговоре сообщили в ООН, пишет УНН.

Цитата

"Генеральный секретарь разговаривал с Владимиром Зеленским, Президентом Украины. Они обсудили ход переговоров, направленных на беспрепятственный экспорт украинских продуктов питания через Черное море", - говорится в заявлении.

Дополнение

13 июля в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.

Контекст

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, зерно, Украина, Генсек ООН, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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