Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,66 0,2472 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14655

Комитет по обороне поддержал увольнение главы СБУ Баканова

Комитет по обороне поддержал увольнение главы СБУ Баканова

КИЕВ. 19 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по обороне поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Профильный комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с должности главы СБУ. 8 "за" и 3 воздержались", – написал Гончаренко.

Напомним

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. 

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Баканова с должности главы СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.