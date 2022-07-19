Правоохранительный комитет не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой - нардеп

КИЕВ. 19 июля. УНН. Профильный, правоохранительный, комитет парламента не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов в Telegram, пишет УНН.

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"Внеочередного заседания комитета не вышло. Утром профильный правоохранительный комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении Генерального прокурора. Продолжение следует…" - написал Бакумов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.