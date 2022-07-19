Комиссия определила победителя конкурса на главу САП
КИЕВ. 19 июля. УНН. Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определила победителя конкурса. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко, передает УНН.
Детали
Комиссия должна осуществить представление в Офис Генеральной прокуратуры о назначении Клименко новым главой САП.
Также комиссия определила победителя на должность первого заместителя главы САП – прокурора Офиса Генпрокурора Андрея Синюка.
Кроме того, члены комиссии проголосовали за представление на рассмотрение Генерального прокурора в течение трех рабочих дней после получения комиссией подтверждения соответствия требованиям закона Украины об очищении власти, о предотвращении коррупции, а также о получении допуска к государственной тайне кандитатуру Клименко Александра на административную должность заместителя Генерального прокурора, управляющего САП.
Дополнение
Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский призвал 17 июля назначить победителя конкурса главой САП.
Контекст
В октябре 2021 года Зеленский заявил, что конкурс на должность главы САП завершится в этом году.
В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.
После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого –доброчестность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.
13 октября 2020 прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии более часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.