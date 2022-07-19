Зеленский уволил руководителей СБУ в пяти областях и заместителя Баканова

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей - Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко, говорится в указах от 19 июля на сайте Президента, пишет УНН.

Детали

Так, Президент уволил:

Владимира Горбенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины

Руслана Григоренко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области

Владимира Краснянского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области

Сергея Лысака с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области

Ивана Рудницкого с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области

Евгения Борзилова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области

При этом руководителям СБУ пяти областей - Сумской, Полтавской, Закарпатской, Харьковской и Днепропетровской - Зеленский уже назначил замену:

Сергия Лысака начальником Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области

Евгения Борзилова начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области

Ивана Рудницкого начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области

Эдуарда Федорова начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области

Александра Куця начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области

В то же время новый глава житомирского СБУ еще не назначен.

Ранее

18 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Перед этим Зеленский отстранил от должности Генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

По словами Главы государства, такие решения были приняты из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами рф и массива преступлений против основ национальной безопасности государства.