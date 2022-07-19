Зеленский уволил руководителей СБУ в пяти областях и заместителя Баканова
КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей - Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко, говорится в указах от 19 июля на сайте Президента, пишет УНН.
Детали
Так, Президент уволил:
- Владимира Горбенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины
- Руслана Григоренко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области
- Владимира Краснянского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области
- Сергея Лысака с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области
- Ивана Рудницкого с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области
- Евгения Борзилова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области
При этом руководителям СБУ пяти областей - Сумской, Полтавской, Закарпатской, Харьковской и Днепропетровской - Зеленский уже назначил замену:
- Сергия Лысака начальником Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области
- Евгения Борзилова начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области
- Ивана Рудницкого начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области
- Эдуарда Федорова начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области
- Александра Куця начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области
В то же время новый глава житомирского СБУ еще не назначен.
Ранее
18 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
Перед этим Зеленский отстранил от должности Генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
По словами Главы государства, такие решения были приняты из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами рф и массива преступлений против основ национальной безопасности государства.
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