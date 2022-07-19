Профильный комитет со второй попытки рассмотрел увольнение Венедиктовой: рекомендовал ВР определиться на заседании

КИЕВ. 19 июля. УНН. Правоохранительный комитет Верховной Рады рассмотрел представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины, рекомендовав парламенту рассмотреть вопрос на заседании, сообщил народный депутат Александр Бакумов в Telegram, пишет УНН.

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"Со второй попытки комитет по вопросам правоохранительной деятельности собрал кворум и провел заседание. Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. За - 12; против - 1; воздержались - 5", - отметил Бакумов.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко указал, что "правоохранительный комитет ВРУ рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генпрокурора Украины: рекомендовать парламенту определиться путем голосования".

"Сегодня будет голосование в Раде. Голоса за увольнение Венедиктовой продолжают собирать", - добавил он.

Дополнение

17 июля Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Так, Президент внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

Правоохранительный комитет ранее сегодня не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой.