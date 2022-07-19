ВР создала комиссию для контроля за использованием оружия от партнеров

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада проголосовала за постановление №7563 о создании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

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"Рада создала ВСК по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Главой стал депутат от "Голоса" – Рустем Умеров", – написал Гончаренко.

Дополнение

В Верховную Раду внесли постановление об образовании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля за использованием оружия от партнеров.