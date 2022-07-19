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ВР создала комиссию для контроля за использованием оружия от партнеров

ВР создала комиссию для контроля за использованием оружия от партнеров

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада проголосовала за постановление №7563 о создании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Рада создала ВСК по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Главой стал депутат от "Голоса" – Рустем Умеров", – написал Гончаренко.

Дополнение

В Верховную Раду внесли постановление об образовании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля за использованием оружия от партнеров.

Источник: УНН
Теги: ВР, оружие
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