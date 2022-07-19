США введут санкции против Ирана, если тот предоставит беспилотники россии - Госдеп

КИЕВ. 19 июля. УНН. Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, если страна решит предоставить россии свои беспилотники. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, информирует УНН.

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"Мы продолжим очень внимательно следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду имеющихся у нас в запасе санкций и, вероятно, ряду санкций со стороны других стран во всем мире", – сказал Прайс.

Спикер Госдепартамента сообщил, что Соединенные Штаты уже выражали обеспокоенность по поводу предоставления Ираном беспилотных технологий.

Контекст

12 июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины. По информации США, Тегеран готовится учить российские войска использовать БПЛА уже в этом месяце. Он добавил, пока неизвестно, доставила ли страна какие-либо из беспилотников россии.

Позже Белый дом обнародовал информацию, что российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов.

В Министерстве иностранных дел Ирана ответили на заявления США, отметив, что сотрудничество с россией "началось еще до начала войны в Украине, и в последнее время по этому поводу не произошло никаких конкретных событий".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Иран не оказывать военную помощь стране-агрессору.