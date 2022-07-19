ВР поддержала законопроект о предоставлении полякам особого статуса

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

Цитата

«Законопроектом 7550, принятым за основу, предложили установить правовые и социальные гарантии для граждан Польши, находящихся на территории Украины, в частности, права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию в качестве налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, осуществления хозяйственной деятельности, получения образования, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины», - написал Фролов.

Детали

Ранее в Офисе Президента сообщали, что в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии россии и с учетом принципа взаимности законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта 2022 года Законе Республики Польша "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны".

В разработанном по инициативе Главы Украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 11 июля подал в ВР проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".

Также сообщается, что Зеленский подписал указ № 484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия "Город-спаситель".