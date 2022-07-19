В Украине решили проводить перепись населения раз в 10 лет

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада установила периодичность проведения переписи населения Украины не реже одного раза в 10 лет, сообщил нардеп Павел Фролов, пишет УНН.

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"Законом 5108 установили периодичность проведения Всеукраинской переписи населения не реже 1 раза в 10 лет, данные для переписи - получать современными методами (заполнение переписной документации с помощью спец-программного обеспечения в Интернете, использование национальных электронных информационных ресурсов/систем)", - отметил Фролов.

Детали

По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности, принятом во втором чтении и в целом 237 голосами.

"Целью законопроекта является создание правовых условий для получения органами государственной статистики объективной статистической информации о социально-демографическом состоянии населения страны. Получение такой информации поможет дать оценку эффективности проведенных государственных реформ в прошлом, спрогнозировать социально-экономическое развитие страны и внести коррективы в тех областях государственной политики, где это необходимо", - отметил он в Telegram.

Ранее

Кабинет министров еще в 2020 году, до полномасштабной войны рф против Украины, согласовал предложение Государственной службы статистики по проведению в 2023 году Всеукраинской переписи населения. На этот процесс из Государственного бюджета должно было быть выделено 7,26 миллиарда гривен.