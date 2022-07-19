Создание реестра террористических организаций: Рада отправила законопроект на повторное первое чтение

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект №7349 о создании реестра террористических организаций. Об этом сообщил в своем Телеграмме председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, народный депутат от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

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“Отправили на повторное первое чтение законопроект 7349 о создании реестра террористических организаций, который будет вести СНБО по предложению СБУ, и применение санкций к таким организациям, а также предоставление права Антитеррористическому центру при СБУ и субъектам, осуществляющим борьбу с терроризмом, получать и использовать предварительную информацию о пассажирах международных и внутренних рейсов”, – говорится в сообщении.

Дополнение

5 мая народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию борьбы с терроризмом (7349).



Своевременность законопроекта обусловлена ​​тем, что в настоящее время в стране есть огромные риски, среди прочего – относительно совершения именно организованных террористических актов.

В частности, проектом закона вносятся изменения в Закон Украины “О санкциях”, которыми предусматривается включение террористических организаций в субъекты, в отношении которых могут применяться санкции со стороны Украины, а также дополнение санкций новыми видами.

По мнению авторов, принятие законопроекта будет способствовать всестороннему усилению возможностей общегосударственной системы борьбы с терроризмом в условиях вооруженной агрессии российской федерации.