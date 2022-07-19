Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,66 0,2472 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
33375

ВР изменила правила финансового обеспечения нардепов

ВР изменила правила финансового обеспечения нардепов

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада внесла изменения в постановление о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

Цитата

«Постановлением 7561 внесли изменения в постановление ВР о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины по определению размера должностного оклада народного депутата, временно не входящего в состав любого комитета, на уровне оклада члена комитета (в размере 10 прожиточных минимумов), и дополнение новым пунктом, что средства, предусмотренные Законом Украины от 9.07.2022 № 2385-ІХ (изменениями в Бюджет-2022 - ред.), могут направляться на финансовое обеспечение деятельности народных депутатов», - сообщил Фролов в Telegram.

Дополнение

Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе народного депутата Украины в части оплаты труда нардепов, в том числе по надбавкам.

Источник: УНН
Теги: ВР, зарплата, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.