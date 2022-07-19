Рада ввела договорный режим трудовых отношений для малого и среднего предпринимательства

КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня, 19 июля, Верховная Рада приняла закон об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность. За этот законопроект №5371 проголосовало 259 народных депутатов, информирует УНН.

Детали



Законопроект предусматривает следующие основные положения:

• введение договорного режима регулирования трудовых отношений для отдельных категорий работников и для субъектов малого и среднего предпринимательства;

• реализация принципа свободы труда и свободы трудового договора;

• уменьшение бюрократической нагрузки на трудовые отношения и субъектов хозяйствования – работодателей;

• сохранение основных общепризнанных трудовых прав и гарантий наемных работников.

Как отмечается, договорный режим регулирования трудовых отношений применяется к трудовым отношениям, возникающим между работником и работодателем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, согласно закону, с количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек, а также между работодателем и работником, размер заработной платы которого составляет в месяц более 8 размеров минимальных зарплат, установленных законом.

В рамках свободного трудового договора стороны смогут по своему усмотрению урегулировать свои отношения: относительно системы и режима оплаты, трудоустройства и увольнения, рабочего времени, продолжительности рабочей недели, отпуска и выходных и т.д.

Цитата

"В условиях договорного режима стороны трудового договора могут по своему усмотрению по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы с учетом установленного законом предельного минимального размера, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха с соблюдением норм общей продолжительности рабочей недели, продолжительности еженедельного отдыха и других прав и гарантий", - говорится в сообщении.

Относительно сроков выплат заработной платы в условиях договорного режима, то средства выплачиваются работнику в сроки, определенные трудовым договором, но не реже одного раза в месяц.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке осуществляется с предоставлением работнику компенсационной выплаты в сумме и порядке, определенных трудовым договором, но не менее размера трех минимальных заработных плат.

В случае отправки работнику сообщения о расторжении трудового договора средствами почтовой связи, трудовой договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня после даты вручения работнику официального уведомления работодателя о расторжении трудового договора или через пять календарных дней со дня поступление почтового отправления работодателя в почтовое отделение по адресу работника.

Дополнение

12 мая Верховная Рада приняла закон об усилении защиты прав работников, которым обновила трудовое законодательство о коллективных договорах и массовом увольнении в частности.