Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,66 0,2472 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12645

Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии – нардеп

Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии – нардеп

КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

“Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают на кандидата на роль посла Украины в Швейцарию”, – написал Гончаренко.

Детали

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона сообщил, что в течение недели будет решено, какую именно должность займет Венедиктова.

"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте", – сказал он.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой на должности Генерального прокурора Украины.

17 июля Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Так, Президент внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

Правоохранительный комитет ранее сегодня не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой.

Источник: УНН
Теги: посол, Швейцария
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.