В Правительстве назвали пять направлений работы по усилению устойчивости Украины в войне с россией

КИЕВ. 19 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства назвал пять основных направлений, в которых работает Государство для усиления собственной устойчивости в войне с россией, передает УНН.

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“Они (россия – ред.) верят, что истощением от войны заставит Украину сдаться, а холодом и голодом сломают наших союзников и уменьшат поддержку Украины. Блокировка портов, террор против тыловых украинских городов, разрушение нашей инфраструктуры, создание энергетического кризиса в Европе – все это часть этой российской стратегии. Поэтому задача украинского Правительства максимально усилить нашу устойчивость как государства и быть готовыми к любым сценариям”, – подчеркнул премьер.

Детали

Ключевой приоритетом Шмыгаль называет максимальное обеспечение армии всем необходимым.

Второй задачей – является перезапуск экономики и помощь бизнесу.

Третий пункт работы Правительства – подготовка к отопительному сезону и восстановление разрушенной критической инфраструктуры.

Четвертый – это наращивание экспортных возможностей. Пятая задача – социальная поддержка наших граждан.

Премьер-министр отметил, что Кабинет министров еженедельно имеет прогресс и решение по каждому из этих пунктов.

Дополнение

Правительство на заседании зафиксировало цену на газ для теплокоммунэнерго на уровне 7,40 грн за куб. м. до 31 мая 2023 года.