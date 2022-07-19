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Шмыгаль поручил безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ

Шмыгаль поручил безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ

КИЕВ. 19 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Секретариату Кабинета Министров безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом он заявил во время заседания Правительства, передает УНН.

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“По поручению Президента Владимира Зеленского активизировано избрание руководства антикоррупционных органов в Украине. Сегодня Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Со своей стороны поручаю Секретариату Кабинета Министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Рассчитываем, что работа комиссии будет быстрой и результативной”, – подчеркнул Шмигаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Артем Сытник занимал должность директора НАБУ с 2015 года.

С 17 апреля 2022 года, в связи с прекращением полномочий Артема Сытника, их временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, НАБУ
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