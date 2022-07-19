Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генерального прокурора

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, пишет УНН.

Цитата

“Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора”, – говорится в указе.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии.

В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что вопрос назначения Венедиктовой на новую должность будет решен в течение недели.

Напомним

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины.

17 июля Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Так, Президент внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

Правоохранительный комитет ранее сегодня не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой.