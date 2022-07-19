Украина и ЕС подписали меморандум о транше на 1 млрд евро
КИЕВ. 19 июля. УНН. Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставлении первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.
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"Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", – написал Домбровскис.
Детали
Вице-президент Еврокомиссии также добавил, что украинская экономика работает в условиях войны, и Европейский союз должен помочь ей.
Дополнение
12 июля Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине объемом 1 млрд евро.
Отметим, что это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.
В ЕС сообщали, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС в 1 млрд евро Украина должна получить до конца июля.