Иностранные инвесторы обратятся в посольство США и ЕС из-за заказных "маски-шоу" СБУ - заявление международного инвестфонда

КИЕВ. 19 июля. УНН. Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус" (Фонд), действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратится с открытым письмом в посольства США, Великобритании, Италии и представительства Евросоюза в Украине из-за произвольных действий сотрудников Службы безопасности Украины, имеющих признаки заказного характера. Об этом говорится в релизе, опубликованном Фондом, передает УНН.

Детали

По информации пресс-службы, на днях несколько десятков сотрудников СБУ ворвались в помещения Фонда и группу компаний "Инвестохилс" (ГК), осуществляющую управление его активами.

"Обыск проходил почти двое суток, а сам ход обыска содержал значительные нарушения, зафиксированные адвокатами… СБУ пыталась изъять все имеющиеся документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда и ГК… по обращению СБУ были заблокированы счета нескольких предприятий и полностью остановлена ​​хозяйственная деятельность ряда компаний ГК", – сообщает "Инвестохилс Хелиантус".

Несколько десятков сотрудников СБУ устроили "маски-шоу" в офисах международного инвестфонда

По данным Фонда, "маски-шоу" проводились в рамках уголовного производства, которое с нарушением процессуальных норм было открыто еще в октябре 2021 года по обвинениям ГК в сговоре с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и якобы государственной измене.

Основная фабула, по словам "Инвестохилс Хелиантус", смехотворна. ФГВФЛ продал на открытых торгах в электронной системе Prozorro.Продажи активы (права на кредиты и залоговое имущество) обанкротившихся банков, которые прежде были ограблены их бывшими владельцами. Государственная измена, по мнению СБУ, состоит в том, что ГК на торгах, доступ к которым открыт широким кругам бизнеса, купила активы ряда таких банков и начала судебные процессы по погашению просроченной задолженности, в том числе тех предприятий, которые, якобы, входят в список стратегических.

Как отмечается в сообщении, среди прочего Фонд и ГК обвиняют в срыве выполнения оборонных заказов ЧАО "Автокраз". Мол, ранее ФК "Инвестохилс Веста" купила на торгах ФГВФЛ активы этого предприятия. После чего "АвтоКрАЗ" якобы не смог выполнить поставки техники для ВСУ.

"Официально заявляем: "Инвестохиллс Веста" не имеет отношения к выкупу активов "АвтоКрАЗа"… покупателем таких активов у банков "Финансы и кредит" и "Дельта банк" является ООО "ФК "Финтакт". Согласно данным НБУ и СМИ, отношение к "Финансам и кредиту", "Автократу" и "Финтакту" имеет беглый олигарх Константин Жеваго, которого в прошлом году Государственное бюро расследований объявило в международный розыск. Более того, господин Жеваго довел "Автокраз" до процедуры банкротства еще в 2018 году", – сообщается в релизе.

В Фонде отметили, что портфель украинских активов, оперативное управление которыми осуществляет ГК "Инвестохилс", сейчас составляет 30 млрд грн. Данные активы были сформированы в течение нескольких лет путем выкупа на государственных электронных торгах Prozorro.Продажи прав требования по кредитам и залоговому имуществу обанкротившихся банков. В частности, речь идет о "Финансах и кредите" и "Украинском профессиональном банке" ("Укрпрофбанк", УПБ). НБУ признал, что "Финансы и кредит" подконтролен Жеваго, а УПБ – Анатолию Юркевичу.

Перед признанием этих банков неплатежеспособными, из них были выведены основные активы. В свою очередь ФГВФЛ признал ничтожными договоры, по которым выводились активы.

"При этом правоохранительные органы в течение многих лет не добились результатов в уголовных производствах по этим эпизодам… В частности, СБУ за семь лет так и не довело в суд крупное уголовное производство по незаконному выводу активов из "Укрпрофбанка". Анатолий Юркевич известен также тем, что вместе со своим партнером Юрием Каплуном отсудил у государства Украина 9 млн дол. за долги обанкротившегося частного "Кредитпромбанка". Сам Каплун и связанные с ним юридические и физические лица фигурируют в уголовном производстве о выводе активов из УПБ накануне введения временной администрации", – сообщает Фонд.

ГК и Фонд уже направили соответствующие заявления об уголовных правонарушениях в ГБР Украины и ожидают открытия в ближайшие дни соответствующих уголовных производств.

Напомним

В январе 2022 года Большая Палата Верховного Суда приняла прецедентное решение, признав ничтожными сделки по выводу части активов из "Укрпрофбанка".

Сегодня, 19 июля 2022 года, Верховная Рада уволила с должностей Ивана Баканова, руководителя СБУ, и Ирину Венедиктову, генерального прокурора. На днях президент Украины Владимир Зеленский отстранил их от должностей. Президент заявил, что сейчас в СБУ проходит кадровая ревизия, решается вопрос об увольнении 28 чиновников.

Еще в конце марта уволили главу Херсонского СБУ Сергея Криворучко. Его помощника подозревают в сдаче минных полей области россиянам. В июне из Украины скрылся пророссийский деятель Андрей Портнов.