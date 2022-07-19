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Резников предложил Западу тестировать новое оружие в Украине

Резников предложил Западу тестировать новое оружие в Украине

КИЕВ. 19 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие в Украине. Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация о работе оружия”, — отметил министр.

Детали

Он отметил, что Украина заинтересована в применении современных систем против врага, поэтому приглашает оружейных производителей тестировать свою новую продукцию в Украине.

Дополнение

Варховная Рада создала комиссию для контроля за использованием оружия от партнеров.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения в Украину идет, и впоследствии его будет больше.

Источник: УНН
Теги: оружие, война, Алексей Резников
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