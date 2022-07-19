В Минобороны назвали необходимое количество систем HIMARS для эффективного контрнаступления

КИЕВ. 19 июля. УНН. Для успешного контрнаступления Украине необходимо около 100 систем HIMARS, в то время как для остановки оккупантов – 50 систем. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии Atlantic Council, передает УНН.

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"Наша линия фронта составляет почти 2,5 тысячи километров - это как расстояние между Варшавой и Барселоной. Поэтому для защиты нам нужно около 50 таких систем", – констатировал Резников.

Детали

В то же время он отметил, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

Дополнение

В частности, Резников ожидает до конца этого года успешное контрнаступление украинской армии, но для этого требуется больше дальнобойного тяжелого вооружения.