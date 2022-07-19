Резников назвал количество населенных пунктов, которые Вооруженным Силам еще предстоит освободить

КИЕВ. 19 июля. УНН. Вооруженные Силы Украины освободили от российской оккупации более тысячи населенных пунктов Украины. Нашим военным необходимо еще освободить более 2500 сел и городов. Об этом во время дискуссии, организованной Atlantic Council, заявил министр обороны Алексей Резников, пишет УНН.

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"Мы уже освободили более одной тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам нужно освободить еще более 2 500 маленьких сел и городов", – заявил Резников.

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Он отметил, что россия проигрывает эту войну. Украина получит новое современное вооружение, помогающее уничтожать врага. Однако все зависит от того, насколько вовремя Украинское государство получит технику от партнеров.

“Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, в которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", – подчеркнул Резников.

Он также заверил, что россия будет открыта к серьезному разговору с Украиной только после того, как потерпит поражение.

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Министр обороны назвал необходимое количество систем HIMARS для эффективного контрнаступления и защиты украинских городов.