Тищенко больше не будет руководить Закарпатской областной организацией "СН": в партии намекнули на скандалы и сомнительный пиар

КИЕВ. 19 июля. УНН. Полномочия Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации "Слуги Народа" досрочно прекращены, передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".

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"Глава Политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия председателя Закарпатской областной организации партии Николая Тищенко с 19 июля. Распоряжение принято согласно уставу партии (ст. 9.1.8, 9.1.17) и согласовано с Председателем Политсовета Давидом Арахамией", - говорится в сообщении.

Детали

Одновременно глава партии назначила Виктора Микиту временно исполняющим обязанности главы областной организации. Согласно распоряжению, он обязан в срок до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги Народа" для решения вопроса об избрании главы организации.

Виктор Микита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведения об организации.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, именно от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит Президент и украинское общество.

Напомним

Николай Тищенко возглавил Закарпатскую ячейку партии "Слуга Народа" в марте 2021 года.

За время пребывания в политике нардеп успел попасть в целый ряд скандалов.

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