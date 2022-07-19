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Джилл Байден встретилась с первой леди Украины в Белом доме

Джилл Байден встретилась с первой леди Украины в Белом доме

КИЕВ. 19 июля. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская находится в Белом доме с визитом и встретилась с первой леди США Джилл Байден. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

Детали

Зеленскую встречали в Белом доме президент Джо Байден и Джилл Байден. Президент вручил Зеленской букет цветов, когда она вышла из машины, и первые две леди обнялись.

По данным Белого дома, первые леди "обсудят постоянную поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа, поскольку украинцы защищают свою демократию и справляются со значительными человеческими последствиями войны россии, которые будут ощущаться в ближайшие годы".

Зеленская сначала примет участие в частной встрече с Байден, после чего состоится расширенная двусторонняя встреча со вторым джентльменом Дугласом Эмхоффом, послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию Изобель Коулман, заместителем госсекретаря и главным врачом США Вивек Мурти.

Во время двусторонней встречи, сообщает Белый дом, первые леди расскажут о том, как «Соединенные Штаты могут продолжать облегчать страдания из-за поддержки и гуманитарной помощи украинскому народу, а также о необходимости привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других преступлениях».

Дополнение

В понедельник Елена Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и администратором USAID Самантой Пауэр, а в среду утром она выступит перед членами Конгресса на Капитолийском холме.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, Елена Зеленская
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