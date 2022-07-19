Украинские защитники уничтожили около 11 тысяч оккупантов в боях за Северодонецк и Лисичанск

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время боев за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council, еще более 20 тысяч оккупантов получили ранения, передает УНН.

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"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", – констатировал министр обороны.

Детали

Он уточнил, что ВСУ ликвидировали около 2 тысяч рашистов из "лнр" и около 8-9 тысяч военнослужащих вооруженных сил россии.

Из числа раненых захватчиков около 6,5 тысяч получили тяжелые травмы с последующей ампутацией конечностей.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во время выхода из Северодонецка ни один украинский военный не погиб.